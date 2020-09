En Belgique, l’utilisation de la téléphonie par internet dépasse pour la 1ère fois celle du fixe

L’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a constaté que l’utilisation de la téléphonie par Internet avait pour la première fois dépassé celle du téléphone fixe, avec 57% des consommateurs contre 53%, rapporte la RTBF.

Selon son enquête annuelle sur la perception du marché des communications électroniques, le marché des services de téléphonie ou de messagerie via Internet est dominé en Belgique par WhatsApp (94%) et Facebook Messenger (77%).

Dans le même temps, l’utilisation de la télévision par Internet et celle de la télévision/vidéo à la demande continuent de croître dans le pays et s’établissent actuellement à 35% et 32% respectivement.

L’IBTP souligne en outre que les consommateurs belges «semblent encore largement ignorer leurs droits» et ne savent souvent pas comment résilier leur contrat ou encore comment déterminer son utilisation réelle.