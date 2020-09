Une tempête magnétique s’approche de la Terre

Le centre russe météorologique Fobos a prévenu que ce week-end, les 26 et 27 septembre, une tempête magnétique frapperait la Terre, mais qu’elle ne durerait pas longtemps. En effet, l’espace extra-atmosphérique de notre planète ne sera plus agité dès le 28 septembre.

Un orage magnétique s’approche de la Terre, annonce le centre russe météorologique baptisé Fobos. Il précise que la tempête frappera notre planète ce week-end, soit les 26 et 27 septembre. La magnétosphère autour de la Terre deviendra plus agitée, avec un pic d'activité dimanche.

Les spécialistes soulignent que l’évènement ne sera pas long. Le champ magnétique terrestre commencera à se calmer progressivement dès le 28 septembre, et au milieu de la semaine prochaine, l’espace extra-atmosphérique aura retrouvé son calme.

Les météorologues rappellent que les tempêtes magnétiques peuvent être la cause d’interférences et de perturbations des communications radio, des systèmes satellitaires, énergétiques, des engins spatiaux. En outre, ils peuvent provoquer une aurore boréale.

Les personnes sensibles aux variations météorologiques doivent faire attention pendant ces quelques jours. Il leur est conseillé, si possible, de limiter le travail qui exige une attention et une concentration accrues, d’éviter le stress, de se reposer davantage et de se promener.