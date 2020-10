Samsung se moque d’Apple qui prive l’iPhone 12 de chargeur

Les iPhone 12 seront livrés sans chargeur, mais c'est également le cas pour les modèles d'anciennes générations à partir de maintenant, a annoncé le PDG d’Apple Tim Cook pendant la présentation des nouveaux produits au siège d’Apple à Cupertino en Californie. Ainsi, même en cas d’achat d’un iPhone SE, XR ou 11, aucun chargeur ne se trouvera dans la boîte.

Une décision qui fait polémique sur les réseaux sociaux, obligeant ses concurrents d’Apple à réagir.

«Bonjour MiFans, aujourd'hui nous avons rêvé que nos smartphones étaient livrés sans chargeur dans la boîte. Heureusement ce n'était qu'un cauchemar», tweete le compte de Xiaomi en Espagne.

Buenos días #MiFans, hoy hemos soñado que nuestros smartphones venían sin cargador en la caja 😰😰😰



Afortunadamente solo era una pesadilla⚡️⚡️⚡️ — Xiaomi España (@XiaomiEspana) October 14, 2020

«Votre Galaxy vous donne ce que vous recherchez. Du plus basique comme le chargeur au meilleur appareil photo, batterie, performances, mémoire et même écran 120Hz sur un smartphone», écrit pour sa part Samsung, ajoutant une image ironique de chargeur.

La justification d’Apple

Ce retrait a été justifié par la cause écologique. En retirant le chargeur ainsi que les écouteurs, la boîte de l'iPhone est plus petite. Apple peut ainsi stocker 70% de boîtes en plus pendant le transport, ce qui équivaut au retrait de 450.000 voitures par an.

À noter que ce changement n'a pas été accompagné d’une baisse du prix, les chargeurs USB-A 5 W et USB-C 20 W étant pourtant vendus 25 euros.