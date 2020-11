Un chef partage son astuce pour des pommes de terre rôties «parfaitement croustillantes»

Chaque chef a ses petits secrets pour garantir des pommes de terre rôties parfaitement croustillantes. Et l’Américain Dan Kluger a une technique simple et rapide.

Pour atteindre la «perfection», inutile de faire bouillir les pommes de terre, de les couper ou encore de les faire revenir dans l’huile, sa recette repose sur l’utilisation de blancs d’œufs, relate Daily Star.

«Cette technique fonctionne mieux avec les pommes de terre grelots. Sa peau fine devient croustillante. Les blancs d'œufs sont le secret pour obtenir des peaux croustillantes», souligne Kluger auprès du média.

Pour cela, faites monter les blancs en neige «jusqu'à ce qu'il ne reste plus de liquide» et mélangez-les avec les pommes de terre entières. Enlevez tout excès de blancs, assaisonnez avec du sel, du poivre et d’autres épices et mettez-les dans un four préchauffé à 200 degrés. Attendez 20 minutes et c’est prêt!

Le temps de préparation peut augmenter légèrement si vous utilisez des pommes de terre plus grosses.

«Si vous ne trouvez pas de pommes de terre grelots, prenez la plus petite que vous puissiez trouver et ajustez le temps de préparation en conséquence», explique-t-il au journal.

Autre recette

Auparavant, le célèbre chef français Raymond Blanc installé depuis plusieurs décennies au Royaume-Uni a également partagé sa recette des pommes de terre rôties croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Contrairement à son collègue américain, il conseille la Maris Piper, la King Edward ou la pomme de terre du Lincolnshire et d’utiliser de la graisse d'oie.