Covid-19, dengue, paludisme, morsure de cobra royal: les malheurs d’un Britannique devenu aveugle et paralysé

Avant de perdre l’usage de la vue et de d’être paralysé suite à une morsure de cobra royal en Inde, un Britannique a souffert du Covid-19, du paludisme et de la dengue, indique Skynews. Il a été placé en soins intensifs et son état reste stable.

Bloqué en Inde, un Britannique a survécu au Covid-19, au paludisme et à la dengue avant d’être gravement mordu par un cobra royal dans un village situé dans le nord-ouest du pays, rapporte Skynews.

La morsure de ce serpent est habituellement mortelle. L’homme en a fini aveugle et paralysé, indique la chaîne de télévision britannique. Actuellement, il se trouve en soins intensifs dans un hôpital indien.

«Quand nous avons appris qu'il avait également subi une morsure d’un serpent mortel en plus de tout ce qu'il avait traversé, nous ne pouvions honnêtement pas le croire», a déclaré son fils à Skynews.

Selon lui, son père est dans un état «stable» malgré ses jambes paralysées et une cécité. Ses proches espèrent que ces effets néfastes seront temporaires, a-t-il ajouté.

Le Britannique qui travaille dans le domaine de la santé n’avait pas pu rentrer chez lui en raison de la pandémie. Affiliée à une association, il venait en aide à des artisans indiens touchés par la pauvreté. Une cagnotte a été lancée par l’entreprise sociale Sabirian en collaboration avec cette association, pour couvrir les dépenses médicales de son employé.

Morsure mortelle

Auparavant, un charmeur de serpents est décédé après avoir été mordu par un cobra royal en Indonésie. Le drame s’est déroulé lors d’un spectacle de rue. Le reptile de cinq mètres de long s’est contorsionné et l’a mordu à deux reprises, à la main et au visage. Il a été hospitalisé deux heures plus tard. De l’anti-venin lui a été injecté mais il est mort plus tard.