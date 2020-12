Disney et Warner basculent vers le streaming: clap de fin pour les cinémas?

La colère gronde à Hollywood après l’annonce de Disney puis de Warner de diffuser les films de 2021 en simultané au cinéma et sur leur plate-forme de streaming. Une stratégie qui ne laissera pas indemne une industrie déjà frappée de plein fouet par la pandémie. Explications.

Hollywood s’empare du streaming et bouscule les codes du cinéma. Après Disney, c’est la Warner qui mise tout sur la diffusion en ligne, annonçant la sortie de 17 de ses superproductions –dont Dunes, Matrix 4 ou encore Godzilla vs Kong–, à la fois dans les salles de cinéma et sur HBO Max, la plate-forme de streaming de la société.

Si la stratégie vise à combler les pertes de recettes de l’année 2020 et à promouvoir la plate-forme, elle ne fait pas le bonheur des principaux acteurs du septième art.

On vous explique pourquoi en vidéo: