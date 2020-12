Les fabricants de voitures mentent-ils sur le volume réel des coffres?

Lors de l'achat d'une voiture, la taille du coffre joue un rôle important. Mais les spécificités annoncées par les fabricants reflètent-elles la réalité? L’Association d’automobilistes allemands a vérifié les volumes de 150 modèles et en a conclu que le client pouvait parfois s’attendre à des surprises.

Utilisant de petits blocs de mousse pour remplir le coffre de 150 voitures toutes marques confondues, l’Association d’automobilistes allemands (ADAC) a établi qu’il y avait parfois des différences entre l’espace réel disponible et les déclarations des fabricants.

Concernant les modèles de la gamme la moins chère, les différences entre les valeurs mesurées par l’ADAC et les informations délivrées par le fabricant sont plutôt mineures. Ainsi, un petit SUV Dacia Duster a, selon l’automobile-club, un coffre de 410 litres, soit 3 de moins que ne l’annonce la marque. De même, une Citroën C1 II Airscape peut transporter pour 170 litres de bagages, contre les 192 promis.

La situation est différente pour les plus gros véhicules présentant des compartiments à bagages plus spacieux avec une montée en gamme. Par exemple, pour la Volvo XC90, la différence entre la valeur mesurée par l’ADAC (475 litres) et les informations du fabricant (721 litres) est supérieure à 240 litres.

Sur son site, l’Association explique que les méthodes de mesure du volume du coffre ne sont pas standardisées. Par exemple, certains fabricants incluent dedans la cavité de la roue de secours sous le plancher. Parfois, ils ne prêtent pas suffisamment attention aux détails tels que la position exacte des sièges ou les planchers de coffre variables. En conséquence, conclut l’ADAC, les informations du fabricant ne peuvent être utilisées qu'à titre indicatif et sont donc d'une utilité limitée lors de l'achat d'une voiture.