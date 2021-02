Sauvé d’un chenil, un chien paie sa dette quelques mois plus tard

Entré dans un refuge pour animaux, un habitant du New Jersey en est ressorti avec un berger allemand, lui donnant une nouvelle chance de croire dans les humains. Quatre mois plus tard, le chien sauvait son maître.

Alors qu’il était seul chez lui, un homme habitant dans le New Jersey s’est brutalement effondré. Victime d’un AVC, il était incapable de se relever ni de bouger. Son chien, une femelle répondant au nom de Sadie et adoptée quelques mois plus tôt dans un refuge, a volé à son secours.

«Sadie s’est assise à côté de lui […] et s’est mise à gémir. Elle savait qu’il était en détresse», a indiqué à CNN la responsable du chenil.

Le propriétaire du chien s’est accroché au collier de celui-ci et le berger allemand l'a traîné jusqu'à son téléphone portable. Il a pu ainsi appeler les secours qui sont arrivés à temps pour le sauver.

Un «récit de première main»

L’animal a été remis au refuge par une famille qui a dû déménager et a été adopté environ un mois plus tard.

«J'ai adopté [Sadie] sachant qu'elle avait des problèmes avec les humains. J'ai senti qu'elle était une chienne formidable et j'ai décidé de l'adopter dans les 30 premières minutes», indique son maître sur le site du chenil qui a décidé de partager son «récit de première main».

C’est après quelques mois de vie commune que l’homme a été victime d’une attaque. Selon l’heureux propriétaire du chien, adopter celui-ci a été «la meilleure décision» qu’il ait pu prendre.

«Je promets de lui donner la meilleure vie qu'elle puisse avoir et je n'oublierai jamais sa loyauté et son héroïsme lors d'une nuit très effrayante».