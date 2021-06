Russie: une Américaine disparue retrouvée morte

Les enquêteurs russes qui recherchaient depuis mardi une Américaine disparue ont annoncé samedi avoir retrouvé son corps et avoir arrêté un homme soupçonné de l'avoir tuée.

Catherine Serou, 34 ans, avait disparu mardi soir après avoir quitté son appartement de Nijni Novgorod, à 400 kilomètres à l'est de Moscou, et être partie dans une voiture non identifiée.

«En voiture avec un homme que je ne connais pas. J'espère que je ne suis pas en train de me faire enlever», disait le dernier texto envoyé à sa mère.

La mère, Becci Serou, a expliqué qu'il était possible que sa fille, qui avait une course très pressée à effectuer, une histoire de facture à régler dans une clinique, n'ait pas eu la patience d'attendre son Uber et ait fait du stop.

Un suspect interpellé

«Aujourd'hui, après une opération de recherches de grande envergure, nous avons découvert le corps de la jeune femme», a indiqué samedi dans un communiqué le Comité d’enquête, chargé en Russie d'enquêter sur les crimes importants.

Un habitant de Nijni Novgorod d'une quarantaine d'années, connu de la police pour avoir déjà été condamné pour plusieurs crimes graves, a été interpellé, ajoute le communiqué.

Des équipes de secours et de nombreux bénévoles avaient participé aux recherches, dans une région boisée proche de la ville, où avait été localisé le dernier signal du téléphone de la jeune femme.

Celle-ci était inscrite à un master de droit à l'université de la ville et comptait ensuite rentrer aux États-Unis pour travailler comme avocate spécialisée dans les questions d'immigration.

L'ambassade américaine était injoignable samedi pour un commentaire.