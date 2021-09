Les taïkonautes entament leur retour sur Terre

Les trois taïkonautes qui se trouvaient à bord de la station spatiale chinoise en construction ont terminé leur mission et ont entamé ce jeudi leur retour vers la Terre.

Les trois astronautes chinois ont passé 90 jours dans l'espace, un record pour la Chine, rapportent les médias d'État.

La construction de la station spatiale chinoise a débuté en avril dernier. Quatre des onze missions nécessaires pour l'achever seront habitées. La prochaine mission habitée durera six mois.

La station chinoise, qui devrait être achevée fin 2022, pourrait bientôt être la seule station spatiale exploitable, ce qui permettrait à la Chine de contester la domination américaine dans l'espace orbital.

La Station spatiale internationale (ISS) — à bord de laquelle se trouve actuellement le Français Thomas Pesquet — doit théoriquement être mise à la retraite en 2024.

C'est parce que la Chine était interdite par les lois américaines de collaborer avec la Nasa - et par conséquent de participer au projet ISS aux côtés des agences spatiales des États-Unis, de la Russie, du Canada, de l'Europe et du Japon - qu'elle a œuvré depuis une dizaine d'années au développement de sa propre station spatiale, en plus de programmer des missions vers la Lune, Mars ou d'autres planètes.