Quand un arbitre de boxe passe à deux doigts du KO (Vidéo)

Un arbitre a failli être mis KO lors d'un combat visant à unifier les ceintures WBC et IBF opposant les super-moyens Badou Jack, champion WBC, et le champion IBF James DeGale.

L'arbitre Arthur Mercanté Jr essayait de séparer les adversaires lorsqu'un coup de Badou destiné initialement à DeGale a atterri sur le menton de l'arbitre.

Ce dernier a commencé à tomber, mais Badou a eu le temps de le retenir et s'est excusé par la suite.

Le combat qui a eu lieu samedi à New York s'est soldé par un nul.

