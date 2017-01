Un footballeur mexicain hypnotisé pour mieux jouer

L'administration de l'équipe de football Jaguares de Chiapas, qui participe au championnat du Mexique de football, a récemment mis en ligne une vidéo d'un entraînement insolite effectué par une personne spécialisée en hypnose et en « reprogrammation psychique ».

La vidéo montre l'hypnotiseur Luis Guillen qui appliquie la méthode d'« activité intellectuelle sportive » à Christian « Hobbit » Bermúdez, un des joueurs de l'équipe. Le spécialiste endort l'attaquant et lui ordonne de « descendre dans les profondeurs » de sa conscience, où il trouvera « tout ce dont il a besoin » pour marquer un but.

« Christian "Hobbit" Bermúdez a été hypnotisé par @luiseguillen afin d'améliorer ses résultats au stade Zoque. »

Christian 'Hobbit' Bermúdez fue hipnotizado por @luiseguillen para mejorar su desempeño deportivo en el estadio Zoque. pic.twitter.com/pu3HhTUe7B — Jaguares de Chiapas (@Chiapas_FC) 24 января 2017 г.

​

Le résultat de cet entraînement a été montré dans une autre vidéo de l'équipe. Dans cette dernière, Christian Bermúdez marque un but. Cependant, difficile d'affirmer avec certitude si c'est bien le résultat de l'activité de l'hypnotiseur…

Quoi qu'il en soit, après l'entraînement, l'équipe a fait match nul avec le club Nexaca. Christian Bermudez n'a pas marqué de but. Il est à noter que l'équipe est loin de dominer la ligue.

« Les premiers résultats de l'entraînement psychique avec @luiseguillen. »

​

