Ce footballeur a touché 23 millions d’euros en 10 matchs, pour zéro but

Le footballeur Ezequiel Lavezzi n'a pas réussi à marquer une seule fois au sein de l'équipe Hebei China Fortune, mais il a tout de même empoché plus de 23 ,5 millions d'euros pour ses services.

Ezequiel Lavezzi at Hebei China Fortune:



📝 Signed: 1 Year Ago

🇨🇳 Games Played: 10

⚽️ Goals: 0

💰 Money Earned: £20.8m



Outrageous 😳 pic.twitter.com/TpxTxFAz7T — SPORF (@Sporf) 12 февраля 2017 г.

​L'Argentin n'aura joué au total que 10 matches pour son équipe.

En juin 2016, Lavezzi s'est cassé le bras en fêtant le but de la sélection argentine à la demi-finale de l'America's cup. Il a ainsi manqué la finale et a fait partie de la réserve de Hebei China Fortune, où il est resté jusqu'à la fin de la saison.

Ezequiel Lavezzi est devenu un joueur du championnat chinois après cinq ans passés à Naples et trois saisons et demi au PSG.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».