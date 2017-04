Des rixes avant un match de Ligue Europa à Lyon, des blessés (VIDÉO)

De violents incidents ont éclaté jeudi à Lyon (Rhône) entre des supporteurs turcs et la police avant le match de Ligue Europa entre l'Olympique lyonnais (OL) et le Besiktas.

Retrasan inicio de Olympique de Lyon-Besiktas por disturbios https://t.co/CpE5PyIuLl pic.twitter.com/2BCXlB20ei — CBLuxuryEstates (@pccoldwellstafe) 13 avril 2017

​Un stadier et plusieurs autres personnes ont été blessées.

​Des spectateurs lyonnais ont envahi la pelouse quinze minutes avant le match pour se mettre à l'abri des supporteurs turcs les plus violents qui jetaient des projectiles et pétards du haut des tribunes.

Beşiktaş'lı taraftarlar ile Lyon'lu taraftarlar arasında kavga. pic.twitter.com/0rCbESu8MA — Buzz Spor (@buzzspor) 13 avril 2017

Le coup d'envoi du match a été retardé de 45 minutes.

​Des groupes de supporteurs ont chargé des policiers qui ont répliqué.

Des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes obligent des supporters à se réfugier sur la pelouse… #OLBES pic.twitter.com/xShgpC5HRR — Olympique Lyonnais (@OL) 13 avril 2017

​​Des fans turcs ont saccagé une boutique de l'Olympique lyonnais près du stade. Ils ont brisé deux portes vitrées du magasin et mis la boutique sens dessus dessous. La sécurité a dispersé les assaillants.

Une altercation opposant les sympathisants des deux clubs a eu lieu non loin du stade. Des supporteurs turcs ont lancé des fumigènes en direction des supporteurs sortant des rames de tramway.

La police a eu recours aux gaz lacrymogènes.

Le match a été placé au niveau maximum de risque (4 sur 4) par les autorités françaises.

