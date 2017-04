Moscou réagit à la provocation d’un média UK qui a dénoncé «le racisme en Russie»

Le ministère russe des Affaires étrangères s'est dit surpris par le non-professionnalisme du tabloïde britannique The Sun qui a qualifié des supporteurs ukrainiens de « Racisme en Russie ». Cette « faute géographique », de considérer Kiev comme faisant partie de la Russie, peut servir de moyen pour compromettre la capitale russe qui se prépare à accueillir deux importants évènements sportifs en 2017 et 2018.

« Bien que la rédaction du Sun ait corrigé son texte initial après une réaction cohérente des internautes dans les réseaux sociaux, nous avons quand même des questions concernant les causes de "l'erreur géographique" commise par les Britanniques », est-il précisé sur le site du ministère russe des Affaires étrangères.

Et de poursuivre :

« Apparemment, nos prévisions sur les tentatives des médias occidentaux de nuire à la réputation de la Russie, en tant que pays qui se prépare à accueillir la Coupe des confédérations 2017 et la Coupe du monde de football 2018, se réalisent ».

© Sputnik. Alexander Vilf

Sur la vidéo intitulée initialement « Racisme en Russie » (Racism in Russia), les supporteurs ukrainiens sont vêtus en blanc et portent des cagoules blanches pointues typiques du Klu Klux Klan ornées de croix gammées, pour accueillir leurs adversaires, dont certains ont la peau noire. Plusieurs supporteurs ukrainiens, ayant des masques blancs avec des svastikas, ont allumé des fumigènes et des fusées de détresse lors du match opposant le Dynamo Kiev au Chakhtar Donetsk.

Après de nombreuses remarques d'internautes, le tabloïd a renommé sa vidéo pour « Racisme en Ukraine » (Racism in Ukraine).

