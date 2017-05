Marcel Desailly présente le meilleur stade de foot russe… et c’est bien marrant! (vidéo)

Marcel Desailly, le footballeur international français, s'est récemment rendu dans la capitale russe pour visiter le stade Loujniki, la plus grande enceinte sportive de Russie, où se tiendront plusieurs matchs de la Coupe du Monde 2018, dont la finale du 15 juillet 2018.

Le Français a été tellement impressionné par la construction qu'il a décidé de partager ses impressions avec sa communauté sur Twitter. Le sportif s'est filmé en laissant voir derrière lui le spectaculaire terrain de football. Après avoir apprécié la qualité de la pelouse et mentionné que le stade peut accueillir en même temps 81 000 spectateurs, Marcel Desailly a poussé son fameux rire.

Les internautes du monde entier ont adoré la vidéo et l'ont trouvée très amusante. Ils ont noté l'accent du footballeur, son célèbre rire et surtout sa joie de vie.

« Je suis littéralement amoureux de ton rire »

@marceldesailly I'm literally in love with you're laugh — Ethan (@cowbrom67) 30 апреля 2017 г.

La version anglaise de Marcel Desailly est tout aussi hilarante 😂 Ne change rien ✌🏻 pic.twitter.com/Qw8PsVZouY — Arthur Chalot (@Arthur_CT) 30 апреля 2017 г.

« C'est un gars très positif »

Certains Russes passionnés de football se sont même mis à imiter la façon de rigoler de Marcel Desailly. On vous laisse juger s'ils ont réussi.

