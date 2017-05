Grèce: 40 blessés dans des affrontements entre supporters

De violents affrontements entre des centaines de supporters de l'AEK Athènes et du PAOK Salonique ont eu lieu samedi, deux heures avant la finale de la Coupe de Grèce à Volos (centre), faisant plus de 40 blessés, dont deux grièvement, annonce l'agence Associated Press

Les affrontements entre supporters des deux clubs rivaux ont commencé sur une passerelle piétonne lors de leur arrivée dans le stade, deux heures avant le coup d'envoi du match. Les supporters ont jeté des pierres, des chaises, divers objets, des fusées et des grenades assourdissantes et se sont battus avec des barres de fer.

Des forces policières ont tiré du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Le calme est revenu et le match a commencé avec une demi-heure de retard. Le PAOK Salonique s'est imposé 2-1 contre l'AEK Athènes.

