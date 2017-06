Coupe de monde 2018: les supporters iraniens prêts à remplir tous les stades russes

Le match des éliminatoires de la Coupe du Monde du football 2018 entre l'Iran et l'Ouzbékistan s'est terminé sur le score de 2 à 0, ce qui a permis aux footballeurs iraniens avec leurs 20 points de se classer premiers dans le groupe de la Confédération d'Asie et de pouvoir ainsi disputer la victoire au stade final du mondial qui se déroulera en Russie.

« Nous attendons avec impatience le voyage en Russie. Les supporters iraniens ne sont jamais tombés sous l'influence des pays menant leur campagne de dénigrement de la Coupe du Monde du football 2018. […] Nous avons un court message aux ennemis de la Russie qui en diabolisent l'image : si vous ne venez pas à la Coupe du Monde, les supporters iraniens rempliront tous les stades russes », a annoncé l'interlocuteur de Sputnik.

Dans un entretien avec l'agence, les fans venus de différentes villes d'Iran ont exprimé leur joie pour la victoire de leur équipe et déclaré qu'ils étaient prêts à se rendre en Russie sans aucune crainte et ce, en dépit de toutes les menaces de la part de l'Occident. Ils sont certains que la Russie assurera le niveau le plus élevé d'organisation et de sécurité pour le futur mondial.

La Coupe du Monde de football aura lieu en Russie entre le 14 juin et le 15 juillet 2018, pour la première fois dans l'histoire du pays.