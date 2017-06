Moscou: une application pour combiner promenade et matchs de foot

Des itinéraires de promenade élaborés spécialement pour les supporters de football qui se rendront dans la capitale russe lors de la Coupe des Confédérations ont été ajoutés à l'application mobile Discover Moscow (Découvrez Moscou), relate le site Web officiel du maire de Moscou.

«Les itinéraires de promenade En chemin pour les matchs sont apparus dans l'application mobile Discover Moscow. Ils ont été conçus spécialement pour les supporters de football venus dans la capitale pour les matchs de la Coupe des Confédérations», d'après le message publié sur le site.

© Sputnik. Alexei Danitchev Tous les stades russes fin prêts pour la Coupe des Confédérations

L'application propose trois itinéraires: le long de 140 minutes, le moyen de 115 minutes et le court de 55 minutes. Ils passent près de la place Rouge, de la galerie d'État Tretiakov, de la Maison sur le Quai, de la Vieille cour anglaise et d'autres sites culturels de la ville. Les itinéraires sont planifiés de manière à ce que les visiteurs de Moscou puissent voir les principaux sites touristiques et en savoir plus sur leur histoire. La durée du chemin connue d'avance aidera à calculer le temps avec précision et à ne pas arriver en retard au match.

«En un peu plus qu'une heure, les touristes pourront visiter plusieurs musées populaires et apprendre beaucoup de choses nouvelles. Fait intéressant, les itinéraires touristiques n'ont pas de limite d'âge et de nombre de personnes, il est possible de visiter les musées moscovites en famille ou en grand groupe», affirme le chef adjoint du département de la culture de Moscou Vladimir Filippov.

La Coupe des Confédérations débute aujourd'hui 17 juin et se déroulera jusqu'au 2 juillet dans quatre villes russes (Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi).