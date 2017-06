Cette équipe de foot a trouvé comment attirer Ronaldo en Russie!

Le club de football russe Arsenal Toula a proposé à l'attaquant du real Madrid Cristiano Ronaldo du thé et des prianiks (pains d'épices russes) s'il acceptait de rejoindre leur équipe.

@Cristiano,мы ждём тебя в Туле. Денег на твой трансфер нет, зато есть вкусный чай из самовара, сладкие пряники и филимоновские игрушки! pic.twitter.com/nlLvjUisXD — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 16 juin 2017

«Cristiano, on t'attend à Toula [ville russe à 193 km au sud de Moscou, ndlr]. On n'a pas d'argent pour ton transfert, mais on a du très bon thé fait au samovar [ustensile domestique pour faire bouillir l'eau, ndlr], des prianiks sucrés et des jouets de Filimonovo [poteries traditionnelles de la région de Toula, ndlr]», ont écrit les joueurs du club sur leur page Twitter.

Le 16 juin le parquet espagnol a lancé des poursuites contre Cristiano Ronaldo pour une fraude fiscale présumée à hauteur de 14,7 millions d'euros, commise entre 2011 et 2014. Suite à ces accusations, le footballeur a annoncé qu'il pourrait quitter le Real Madrid.

Son ancien club Manchester United s'est dit prêt de payer 200 millions d'euros pour l'avoir de nouveau dans ses rangs.

Cristiano Ronaldo, âgé de 32 ans, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, ayant remporté le prix du Ballon d'or en 2008, 2013, 2014 et 2016. Il est également le footballeur le mieux payé de la Coupe des Confédérations, avec un salaire de 32 millions d'euros par an.