Malgré les dunes, le pilote français Despres en tête du rallye de La route de la Soie

Les premières grandes dunes sur le trajet du rallye de La route de la Soie ont bien compliqué le parcours des participants dans la 11e étape de la course: le Tchèque Martin Colomy s'est retrouvé enlisé dans une dune et Cyril Despres a failli perdre la première place en raison de problèmes de son système hydraulique.

Le rallye de La route de la Soie (Silk Way Rally) se poursuit, bien que des dunes apparaissent sur son chemin. Après cette 11e étape, on peut observer le classement suivant: le pilote français Cyril Despres reste en tête, quoiqu'il ait été confronté à des défaillances de son système hydraulique, l'Américain Bryce Menzies a perdu la deuxième place, s'étant perdu dans les dunes, et Martin Colomy, le Tchèque, s'est empêtré dans les sables, la commande de direction de sa voiture en panne.

🚗 #SputnikSilkWay2017 Quelque part dans le désert entre Jiayuguan et la bannière gauche d'Alxa, en Chinehttps://t.co/gF4tPqf1W3 pic.twitter.com/bQXstJE9Yq — Sputnik France (@sputnik_fr) 20 июля 2017 г.

Les participants de la course attendaient avec impatience l'aventure préparée par les dunes géantes du désert de Gobi: d'immenses espaces de sable et des trajets épineux s'étendent sur les 255 km qui ont préparé bien des surprises et tournants inattendus pour les pilotes et leurs véhicules.

Malgré les problèmes, Cyril Despres a conservé plus d'une quarantaine de minutes d'avantage au classement général. Wei Han a augmenté ses chances pour la deuxième place, arrivant trois minutes et quinze secondes avant Christian Lavieille. Bryce Menzies a été moins chanceux et est passé de la deuxième place à la quatrième.

Difficile étape de dunes.Nous perdons du temps suite à un problème de direction assistée.@cyrildespres a lutté fort durant 50 km. #DreamTeam pic.twitter.com/4vpQBIBA2e — David Castera (@DavidCastera1) 20 июля 2017 г.

Cyril Despres s'est plaint des difficultés de réparation des véhicules dans les conditions du désert, mais s'est toutefois dit content de l'étape malgré tous les obstacles:

«J'ai mal aux mains, mais je suis heureux d'avoir atteint la ligne d'arrivée», a confié le pilote français.

La route de la soie a joué un rôle essentiel à travers l'Histoire pour rapprocher l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui, elle donne son nom à l'une des courses de rallye les plus exigeantes au monde.

La septième édition est partie encore une fois de Moscou en Russie, pour traverser le Kazakhstan, puis la Chine jusqu'à la ville historique de Xi'an, dans le centre du pays. La course, divisée en 14 étapes, va durer deux semaines.