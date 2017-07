Rallye Silk Way-2017: Cyril Despres fête sa victoire en Chine

À l’issue d’un parcours phénoménal de 10.000 km entre Moscou et Xi’an, Cyril Despres sur Peugeot 3008DKR a remporté le rallye-raid Silk Way dans la catégorie en auto.

Le pilote français Cyril Despres et son copilote David Castera de l’écurie Peugeot ont remporté le rallye-raid Silk Way (ex-Route de la soie) dans la catégorie auto. Ils ont reçu samedi leur trophée en Chine dans la ville-arrivée de Xi'an. L’équipe française a parcouru 10.000 km divisés en 14 longues étapes en 41 heures 46 minutes et 25 secondes.

Le Français Christian Lavieille (Baicmotor) et le Chinois Han Wei (Geely) occupent respectivement les 2ème et 3ème places du classement général.

«J'ai encore beaucoup à apprendre en tant que pilote auto. Je dois combler mon retard en termes de vitesse pure par rapport à mes équipiers», a raconté Cyril Despres.

«Pour l'instant, on a du mal à se projeter dans quelques mois. Mais j'ai envie de montrer un peu plus haut sur le podium du Dakar, c'est une évidence», a-t-il ajouté.

Parti de la place Rouge de Moscou, les participants du rallye-raid Silk Way ont achevé leur course le 22 juillet en Chine à Xi’an, le point de départ de l’ancienne route de la soie. Pour les pilotes du monde entier ce rallye est un énorme défi à relever: il faut parcourir le 10.000 kilomètres à travers plaines, montagnes et désert.

Cette année, 41 voitures et 21 camions relevaient le défi de traverser la steppe russe, le désert de Gobi en Chine, en passant par le Kazakhstan.