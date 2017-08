L'e-sport bientôt au programme des JO 2024 à Paris?

Compte tenu du fait que les sports électroniques deviennent de plus en plus populaires, les organisateurs des futurs Jeux olympiques ne doivent pas rejeter la possibilité de leur inclusion dans le programme des compétitions sportives, a déclaré Tony Estanguet, co-président du Comité de candidature de Paris aux Jeux olympiques 2024 et deux fois champion olympique de canoë kayak, dans une interview accordé à l'agence Associated Press.

© AP Photo/ Armando Trovati Los Angeles accueillera les JO 2028, Paris ceux de 2024

«Nous devons examiner cela parce que nous ne pouvons pas dire:" Ce n'est pas nous. Il ne s'agit pas des Jeux olympiques " […] Les jeunes, ils s'intéressent à l'e-sport et à ce genre de choses. Examinons-le. Regardons-le. Essayons si nous pouvons trouver des ponts », a-t-il indiqué.

Il a également fait savoir que lors de la réunion du CIO à Lima, au Pérou, qui se tiendra le mois prochain, il discutera avec les membres du comité de la perspective de la participation des joueurs d'e-sports aux Jeux Olympiques 2024 à Paris.

«Je ne veux pas dire "non" dès le début. Je pense qu'il est intéressant d'interagir avec le CIO, et avec la famille d'e-sports, pour mieux comprendre le processus et pourquoi il [e-sport, ndlr.] a tant de succès. Le CIO aura le dernier mot, s'ils veulent des e-sports sur le programme», a-t-il ajouté.