Le nombre des cas de dopage révélés aux USA est le plus élevé du monde

Les chiffres du dopage sur les six premiers mois de l’année 2017 témoignent que les sportifs professionnel américains ont fortement recours au dopage. Les Etats-Unis sont le pays où le nombre de cas est le plus élevé du monde. Parmi les sports les plus touchés, le baseball tient la corde.

Le classement présenté par le Mouvement pour un cyclisme crédible montre que les États-Unis sont le pays où le nombre de cas de dopage révélés est le plus élevé. L'étude couvre les six premiers mois de l'année 2017. 73 sportifs américains sont présents dans cette liste de sportifs convaincus de dopage.

Aujourd'hui, le sport qui est le plus affecté en 2017 par le dopage est le baseball, avec 52 cas en six mois. Le Mouvement précise que les sanctions dans le baseball restent plus légères que dans les autres sports dont les instances manifestent plus d'énergie dans leur lutte contre le dopage.

Sur les premiers six mois de 2017, 45 cas de dopage ont été révélés en athlétisme et 33 en haltérophilie.

Les auteurs du classement ont recensé tous les cas de dopage révélés à la suite de tests effectués en et hors compétition durant la période comprise entre janvier et juin 2017 dans le milieu du sport professionnel.