Le Maroc candidat à l’organisation de la Coupe du Monde 2026 de football

Le Maroc est le second candidat officiel à l’organisation du Mondial 2026 de football, après les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui ont déposé une candidature conjointe.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a déposé vendredi une demande pour accueillir la Coupe du Monde 2026 auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA), a annoncé le service de presse de la fédération.

​Il s'agit de la cinquième tentative du Maroc d’obtenir le Mondial, le tournoi-phare de la FIFA et le deuxième plus grand événement sportif de la planète, après celles de 1994, 1998, 2006 et 2010.

Le Maroc devient le deuxième candidat déclaré, après les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui ont annoncé en avril leur candidature conjointe. Il peut devenir le deuxième pays africain à accueillir le Mondial, après l’Afrique du Sud en 2010.

La date butoir de dépôt des demandes est le 11 août.

© AP Photo/ La FIFA suspend le processus de candidature pour le Mondial 2026

La FIFA nommera le pays hôte du Mondial 2026 en juin 2018, lors d’un congrès programmé à Moscou, ou bien en 2020, si les dossiers de candidature ne satisfont pas le congrès.

La Coupe du Monde 2026 sera la première à se disputer à 48 équipes, contre 32 aujourd'hui.