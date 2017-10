En battant le Monténégro dimanche 8 octobre à Varsovie (4-2), la Pologne a rejoint le groupe des qualifiés pour la prochaine Coupe du monde et sera bien au rendez-vous du Mondial 2018 en Russie, ce qui rend optimistes les fans polonais qui se préparent à se rendre en Russie, a déclaré par téléphone à Sputnik Wodzisław Smorawski.

«Malheureusement, personnellement, je ne pourrai y aller, mais nos supporters sont prêts à suivre notre équipe au bout du monde. La prochaine Coupe du monde se déroulera en Russie, ce qui n'est pas loin, et les fans polonais y seront très nombreux», a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que, comme tous les Slaves, les Russes étaient un peuple amical et hospitalier, et qu'un accueil chaleureux serait réservé à tous les supporters.

«Les fans de n'importe quel pays doivent toutefois être prêts à rencontrer des pseudo-supporters, voire des hooligans purs et simples, y compris dans leurs propres rangs. Quoi qu'il en soit, je pense que tout se passera très bien, même s'il est peu probable qu'on puisse éviter certains incidents», a relevé le Polonais.

© Sputnik. Nina Zotina Mondial 2018: le passeport du supporteur représente un puissant outil de sécurité

Il a notamment supposé que, vu l'histoire plutôt spécifique des relations entre les Polonais et les Russes, en plus des vrais supporters, un groupe de hooligans se rendra probablement en Russie pour y chercher la bagarre au lieu de supporter l'équipe nationale.

«Mais ce ne seront que des marginaux et non l'essentiel des Polonais qui iront en Russie pour soutenir leur équipe. […] J'ai lu aujourd'hui un tweet amusant sur Internet: "La porte du paradis s'est ouverte. Nous allons en Russie!". On ne pouvait pas imaginer que le paradis puisse nous attendre en Russie, mais il se trouve qu'il nous y attend effectivement dans un certain sens», a résumé Wodzisław Smorawski.

Le meilleur résultat de la Pologne en Coupe du monde est une troisième place, en 1974 et en 1982.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg.

La première phase de la vente des billets s'est terminée jeudi le 12 octobre. La deuxième phase débutera après le tirage au sort du 1er décembre prochain.