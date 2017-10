Le terrain du stade de Nijni Novgorod testé par des footballeurs professionnels

Le stade frappe par son ampleur et sa beauté: les footballeurs professionnels russes ont évalué le niveau de préparation de la ville de Nijni Novgorod et de son nouveau stade pour le prochain Mondial 2018.

L'entraîneur de football Dmitri Tcherychev et son fils Denis, membre de l'équipe nationale russe et footballeur du club espagnol Villarreal, ont fait une visite au nouveau stade de Nijni Novgorod et ont évalué le terrain d'un point de vue professionnel.

Selon le footballeur, «le stade frappe par son ampleur et sa beauté», et le terrain est dans un état excellent.

"Стадион Нижний Новгород" с высоты птичьего полета

«Je suis content d'avoir pu visiter le stade en construction, c'est super. J'espère que l'équipe russe jouera ici», a déclaré Denis Tcherychev.

Le père du joueur a noté que la Coupe du Monde 2018 offrait de grandes opportunités pour créer une infrastructure moderne dans la ville et pour le développement du football dans la région.

En octobre, le gazon naturel du stade sera tissé de fibres artificielles, ce qui triplera sa durabilité.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Nijni Novgorod accueillera 6 matchs.