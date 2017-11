Le Ekaterinbourg Arena se fait une beauté avant le Mondial

Sapins, pins, buissons et montagnes alpines… À plus de six mois avant la Coupe du monde, les travaux d’aménagement sont terminés sur le terrain attenant au stade Ekaterinbourg Arena, dans l’Oural.

Plus de 150 conifères et arbres feuillus, 2.000 buissons, 340 m2 de parterre: à plus de six mois avant le Mondial, le stade d'Ekaterinbourg se fait une beauté. Les travaux sur le terrain attenant au site sportif qui accueillera l'été prochain les amateurs de foot du monde entier sont désormais terminés, annonce le portail internet welcome2018.com.

© Sputnik. Alexey Filippov Ekaterinbourg Arena: ce qui attend le stade après le Mondial 2018

Selon le site, outre les plantes, le territoire d'une surface de 8 ha qui entoure Ekaterinbourg Arena s'est vu installer 180 m2 de montagnes alpines et se dotera prochainement de bancs.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.