La transformation éblouissante d’un alcoolique en «gourou» du fitness en Chine

Cette histoire illustre comment la volonté et le zèle permettent de faire un virage à 180 degrés dans la vie. Pendant six mois, un photographe Chinois a fait du sport avec son père alcoolique, en publiant les clichés de leurs prouesses sur Instagram.

Jesse, un photographe chinois âgé de 32 ans, et son père sont devenus des «gourous» du fitness après six mois de pratique sportive et d'abandon des mauvaises habitudes.

Selon le Daily Mirror, cela fait six mois que la mère de Jesse a temporairement déménagé chez lui, afin d'aider sa femme enceinte pendant les premiers mois après la naissance de leur enfant. Peu après, le père du photographe, qui à ce moment-là consommait régulièrement de l'alcool et n'était pas en forme, a rejoint sa famille.

Jesse a décidé de redonner le goût de vivre à son père en faisant du sport avec lui. Ils ont commencé par pratiquer la marche sportive, en passant ultérieurement à la course à pied et aux exercices dans une salle de sport. Tous les dix jours, Jesse prenait des photos de leurs résultats.

Initialement, le jeune homme avait l'intention de suivre ce programme de mars à septembre. Mais ce mode de vie étant devenu habituel pour eux, les deux protagonistes ont continué de le suivre.

L'effet de cette expérimentation sur l'apparence physique des deux hommes a été bouleversant. Mais pour Jesse, le plus important est que les entraînements ont rendu son père plus sûr de lui.