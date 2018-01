Le top 5 des sports inattendus que vous n'avez probablement pas encore essayés

Entre les fêtes de fin d'année et le début imminent du printemps, la bonne conscience tend à suggérer qu'il est grand temps de se ressaisir et de se remettre en forme. Or, si la salle de sport ne semble pas trop attirante et que l'on n'a pas très envie de faire du jogging, il existe tout de même des solutions alternatives.

S'entraîner avec des poids, se fatiguer en faisant du cardio ou du yoga: si toutes les options classiques ont déjà été essayées et qu'aucune d'entre elles n'attire, voici la liste de cinq pratiques moins connues, mais également efficaces.

Le yoga arien, ou yoga anti-gravité

Permettant d'échapper aux lois de la gravité, ce type de yoga est assez dynamique comparativement au yoga traditionnel, «terrestre». D'un côté, c'est un sport, de l'autre — un entraînement thérapeutique et relaxant. Les exercices sont faits en l'air, dans des hamacs spéciaux, et combinent des acrobaties aériennes avec des poses de yoga.

Публикация от Марина Черненко (@marinamarylin) Янв 16, 2018 at 6:28 PST

Si le yoga dit conventionnel effraye, semblant assez difficile, les exercices du yoga aérien sont plus faciles à accomplir et moins traumatisants grâce au hamac. En outre, une position avec la tête en bas améliore la circulation sanguine et ralentit le vieillissement.

Публикация от Jacqui // Yoga 🌴🤸🏽‍♀️ (@pacificyogi) Янв 16, 2018 at 8:30 PST

L'aqua-fight, ou combat aquatique

Un mélange d'arts martiaux réalisés dans l'eau gagne en popularité parmi ceux qui aspirent à perdre du poids. L'entraînement comprend des éléments de la boxe, du Tae Bo et du karaté grâce auxquels on «repousse» une attaque d'un adversaire imaginaire sous l'eau.

Публикация от Klaudia (@klavdikn) Июн 8, 2017 at 11:05 PDT

Публикация от Rafael Altuve (@rafapandafit) Мар 9, 2017 at 5:53 PST

Outre se débarrasser du stress, le combat aquatique fait travailler les principaux muscles, améliore l'endurance et amplifie les connaissances en auto-défense.

Le vélo en salle

Le vélo d'appartement peut ne pas être ennuyeux et devenir une amusante combinaison d'une promenade et de danse. Une des raisons de son incroyable popularité est la possibilité de bruler jusqu'à 1.000 calories au cours d'un seul entraînement. Le résultat souhaité ne tardera donc pas.

Публикация от Erica | Fitness | San Diego (@sprinkles_and_sit_ups) Окт 5, 2017 at 4:14 PDT

La deuxième raison est le fait que l'entraînement redonne de la joie et de l'énergie et est tout sauf un exercice cardio ennuyeux et monotone. Ce type de fitness est indissociable de la musique qui dicte le rythme.

La zumba

«Bourdonner», «bouger énergiquement» du dialecte colombien, la zumba est un programme de danse aérobic et un autre entraînement cardiovasculaire efficace. Elle combine des éléments de hip-hop, de salsa, de samba, de mambo et de danse du ventre. Ce genre de danse a vu le jour en Colombie dans les années 1990 par pur hasard.

Le chorégraphe et danseur Alberto Perez est venu entraîner son groupe et a compris qu'il avait oublié d'apporter la musique nécessaire pour le cours. Il a alors été obligé de mettre de la musique latino-américaine qu'il avait et a commencé à improviser des mouvements. Le mélange des éléments a été très apprécié et la nouvelle technique est vite devenue populaire partout dans le monde, permettant de bruler efficacement des calories tout en se détendant.

Le karaoké à vélo

Le dernier entraînement en vogue pour ceux qui souhaitent un programme encore plus diversifié est un cours de cycle et de karaoké en même temps. Populaire aux États-Unis, cette méthode oblige les gens à contrôler leur respiration, tout en préservant l'intensité de l'exercice. S'ils peuvent chanter facilement, ils doivent accélérer l'exercice.

En cela, il n'y a pas de place pour la peur de chanter faux: sa propre voix est souvent impossible à distinguer au milieu des autres.