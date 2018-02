Comment marquer un but au hockey en faisant une ramasse (vidéo)

Le joueur russe de hockey Nikita Koutcherov marque de nouveau un but en faisant une ramasse au gardien de l’équipe des Washington Capitals.

Nikita Koutcherov a marqué son 32e but au cours d'un match de la NHL. L'attaquant russe l'a fait avec une aisance incomparable. Au final, son équipe Le Tampa Bay a infligé une défaite (4:2) aux Washington Capitals. Avec une facilité déconcertante, Koutcherov fait ramasse à leur gardien et marque sous des applaudissements assourdissants un but exceptionnel.

Avec un total de 78 réalisations en NHL, Nikita Koutcherov est maintenant le meilleur buteur de cette compétition. À le voir, on dirait qu'il en a l'habitude: