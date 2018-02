FK Spartak Moscou: «il était clair qu’il y aurait des provocations» à Bilbao

Le club de football moscovite Spartak s’attendait à un accueil peu fraternel à Bilbao, en Espagne, où son match de la Ligue Europa contre l’Athletic a été précédé jeudi par des heurts entre supporters et l’interpellation de cinq personnes, a déclaré vendredi aux journalistes Nail Izmaïlov, le vice-président du FK Spartak Moscou.

«Nous savions dès le début qu’on ne serait pas ravi de nous accueillir à Bilbao. Les médias locaux ont commencé par inventer des histoires effrayantes sur les supporters du Spartak, puis il y a eu des marches de groupes radicaux locaux et les autorités ont démonstrativement renforcé les mesures de sécurité. Il était clair qu’il y aurait des provocations. Et quand on est attaqué, on est obligé de se défendre», a indiqué M.Izmaïlov.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev Un policier mort dans des heurts impliquant des supporters en Espagne, selon des médias

Des violences impliquant des supporters de l'Athletic Club de Bilbao et du FK Spartak Moscou ont eu lieu jeudi soir à Bilbao, une ville du nord-ouest de l'Espagne. Selon les médias, le policier basque est mort d’un infarctus. Un supporter russe a été blessé au dos. Cinq personnes ont été interpellées.

«Il faut soigneusement enquêter sur cet incident. Mais notez bien comment se déroulent les matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa en Russie, à Moscou. Notre match contre l’Athletic Bilbao s’est récemment tenu à Moscou. Et il y avait une ambiance d’hospitalité, de sécurité et de confort pour les supporters lors de toutes ces rencontres», a ajouté M.Izmaïlov.

Le match retour entre le FK Spartak et l’Athletic Bilbao s’est terminé par la victoire du club russe (2-1). Mais c’est le club basque, qui a battu les Russes à Moscou lors du match aller (3-1), qui accède aux huitièmes de finale où il affrontera l'OM.