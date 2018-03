Match Russie-France: les supporters russes remportent haut la main la victoire

Le match amical de football Russie-France entre les supporters russes et français s’est soldé par une victoire éclatante de l’équipe russe qui a enregistré un succès 6:1 lors de leur rencontre à Saint-Pétersbourg. Le match amical a eu lieu juste avant celui des sélections qui se déroulera également à Saint Pétersbourg, le 27 mars.

Un match entre les supporters de football russes et français s'est déroulé ce mardi, 27 mars, à Saint-Pétersbourg peu de temps avant le début du match qui opposera ce soir en match amical les sélections françaises et russes.

La rencontre, qui a débuté par une minute de silence en hommage des victimes de l'incendie de Kemerovo et des attaques meurtrières récentes en France, s'est terminé par une victoire des joueurs russes sur un score de 6 buts à 1. Les deux équipes portaient des brassards de deuil. La rencontre a été organisée dans le format de huit joueurs et un gardien de but.

Le match amical des sélections aura lieu ce soir, le 27 mars, à 18h50 (heure de Moscou).

Un violent incendie a ravagé dimanche un grand centre commercial de Kemerovo, ville industrielle de Sibérie occidentale, faisant selon le dernier bilan 64 morts, dont de nombreux enfants. Dans le même temps, 16 personnes sont toujours portées disparues.

Vladimir Poutine a signé un décret déclarant le 28 mars journée de deuil national en Russie suite à la tragédie de Kemerovo.