Spassibo! Un commentateur de la TV belge remercie les Diables Rouges en russe

Un commentateur belge du match qui a opposé cet après-midi la Belgique à la Tunisie a remercié en russe les joueurs de son pays, les Diables Rouges, pour leur victoire.

Après avoir constaté que les cinq buts marqués au cours de ce match étaient probablement une première pour l'équipe nationale, le commentateur sportif de La Une s'est exclamé en russe: «Spassibo, spassibo, spassibo, spassibo!»

Ce match du groupe G s'est déroulé au stade Spartak de Moscou. L'équipe belge en est sortie victorieuse grâce à un doublé d'Eden Hazard (un penalty à la 6e minute et un but à la 51e), à celui de Romelu Lukaku (16e et 45e) et au but de Michy Batshuayi (90e). Du côté tunisien, les buts ont été marqués par Dylan Bronn (18e) et Wahbi Khazri (93e).

Avec 6 points, la Belgique occupe la tête de sa poule. Quant à l'équipe tunisienne, qui a subi sa deuxième défaite du tournoi et ne totalise pas le nombre de points nécessaires, elle ne garde plus qu'une infime chance de pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale.