Comment miser pour gagner beaucoup? Les réponses d’un analyste-bookmakeur

Dans une interview accordée à Sputnik, l'analyste de l'agence russe de bookmakeurs Liga Stavok, Yegor Mitrushkin, a déclaré qu'il fallait commencer par suivre le sport qui vous intéresse: le football, le hockey, le basketball, le volleyball et comprendre sur quoi miser exactement, comme, par exemple, la victoire d'une des équipes du match.

Selon le spécialiste, aujourd'hui, la mise la plus populaire est sur la totalité (le pari sur le total est le résultat final du match, qui peut être exprimé comme les buts marqués au football, les parties jouées au tennis, les points encaissés au basketball, etc). Les supporters aujourd'hui veulent voir des buts.

Je conseille donc de prendre un papier et de commencer à écrire des pronostics sur les matchs qui arrivent et puis les comparer avec les résultats réels. Par exemple, vous écrivez qui va gagner dans le match… Russie-Croatie. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un seul match, au moins une dizaine. Et si vous voyez que vous en avez deviné la moitié, vous pouvez aller miser dans les agences de bookmakeurs et essayer de gagner de l'argent. On pense qu'il suffit de deviner les résultats de 55 à 56% des matchs pour gagner d'avantage, a-t-il déclaré à Sputnik.

En parlant de l'augmentation de la popularité des paris en Russie lors du Mondial 2018 , M.Mitrushkin a raconté qu'avec le Mondial la clientèle avait augmenté de 15% et que d'ici la fin des compétitions ils s'attendaient à une augmentation de 50% des clients.

Mais les étrangers ne peuvent pas parier chez Liga Stavok.

On n'accepte les paris que des citoyens russes. Malheureusement, les étrangers ne peuvent pas miser dans notre agence. Et quant aux Russes, ils misent sur leur équipe nationale ainsi que sur d'autres équipes contre qui ils jouent. Par exemple, pour le match en huitièmes de finale entre la Russie et l'Espagne la majorité a misé sur l'Espagne. Mais quand la Russie a joué sa première rencontre du Mondial contre l'Arabie saoudite, ils ont presque tous misé sur la Sbornaya, a-t-il expliqué.

En mentionnant de nombreux cas de «fortunes» gagnées grâce aux paris, M.Mitrushkin a indiqué que tout dépendait du système que vous choisissez: vous pouvez «soit miser sur un seul match, soit prendre 10 matchs. Dans ce cas-là, la cote peut-être 1.000 ou 10.000. Et si vous avez mis 1.000 [roubles, ndlr], vous pouvez en gagner 100.000».

Selon lui, les sports les plus populaires pour les paris en Russie sont «bien sûr le football, le hockey, le basketball, le volleyball et le tennis. Ce sont les cinq sports préfères pour les bookmakeurs car tout le monde s'y intéresse».