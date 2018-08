La FIFA a sanctionné l’Algérie pour deux matchs amicaux

La Fédération internationale de football association (FIFA) a sanctionné la Fédération algérienne de football (FAF) qui avait organisé deux matchs amicaux face à la sélection de Mauritanie sans le signaler à la FIFA en janvier 2017, a annoncé la FAF sur son site internet.

«Constatant la violation et le non-respect des articles régissant les matchs amicaux, la FIFA a prononcé une condamnation à l’encontre de la FAF sous forme d’une amende de 5.000 francs suisses, plus 1.000 autres comme débours de traitement de dossier, le tout assorti d’une mise en garde. Cette décision est définitive et n’ouvre droit à aucun appel», a indiqué la FAF.

© AP Photo / Ricardo Mazalan La sélection algérienne menacée de suspension par la FIFA

Selon la Commission disciplinaire de la FIFA, l’Algérie a violé le code disciplinaire de cette organisation et le règlement des matchs amicaux de la Fédération algérienne.

Les matchs en question se sont tenus les 7 et 10 janvier 2017 en Algérie, au stade de Mustapha Tchaker de Blida et au centre technique de Sidi Moussa. Le second match a été organisé à l’écart du public et de la presse, à l'approche de Coupe d'Afrique des nations 2017.

A l’époque des faits, la FAF était présidée par Mohamed Raouraoua. La FAF a assuré qu’elle mettrait «tout en œuvre en vue d’assainir tous les passifs de l’ancien bureau fédéral».

En juillet dernier, la FIFA avait menacé de suspendre la FAF pour ces matchs amicaux. L'Algérie risquait aussi une suspension au niveau international, ce qui aurait entraîné l'exclusion de ses deux clubs engagés dans les compétitions africaines, l'ES Sétif et le MC Alger.