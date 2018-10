«Que du bonus pour le peuple marocain»: le Maroc hôte de la Coupe du Monde de footgolf

Alors que Marrakech s’apprête à accueillir en décembre la Coupe du Monde de footgolf, Jeremy Picque du Footgolf Club Gessien, le tout premier club de footgolf créé en France, a raconté à Sputnik en quoi ce sport était différent du football et du golf, et a évoqué ses avantages.

Depuis ces dernières années, le footgolf gagne du terrain non seulement en France mais également dans le monde entier. Ainsi, la 3e édition de la Coupe du Monde de footgolf accueillera bientôt des sportifs internationaux dans la ville marocaine de Marrakech.

A l'occasion de cet évènement, Jeremy Picque, joueur professionnel au Footgolf Club Gessien, le tout premier club crée en France en 2014, a parlé au micro de Sputnik de ce sport hybride entre le football et legolf.

Ainsi, selon Jeremy, le footgolf est de nos jours un sport accessible à tous qui doit son succès à son caractère «ludique, où tout le monde y trouve sa place, peu importe son niveau, son âge, son sexe, son niveau social».

«Je pense qu'il fallait créer ce sport car cela nous permet à nous, footballeurs ou anciens footballeurs de continuer à taper dans le ballon sans être soumis à l'intensité d'un match de football où tu ne t'arrêtes pas durant 90 minutes, voire plus», a-t-il expliqué.

En outre, à la différence de football, le footgolf permet non seulement d'améliorer ses capacités physiques mais également intellectuelles et spirituelles.

«De plus, en jouant au footgolf on est seul avec soi-même, ça permet de se poser, d'être seul face à son jeu et de réfléchir énormément. Donc on fait travailler son cerveau mais aussi sa condition physique grâce aux longues heures de marche», estime Jeremy.

Quant au lieu choisi pour le prochain Mondial, Jeremy «pense que Marrakech est l'endroit idéal pour accueillir une Coupe du Monde en décembre», grâce aux bonnes conditions climatiques, aux terrains de golf de qualité ainsi qu'à l'hôtellerie «à couper le souffle».

En outre, le Français est persuadé que la population locale sera «très favorable» à cet évènement sportif réunissant environ 400 joueurs de 37 pays différents.

«Imaginez 37 nations qui se réunissent dans une et même ville pendant une semaine, c'est bon pour les commerces, pour la restauration et pour le monde hôtelier… que du bonus pour ce peuple marocain», a-t-il poursuivi.

Jeremy est d'avis que le footgolf «mérite vraiment d'être connu du grand public et d'être respecté à juste titre comme tous les autres sports» et espère qu'il deviendra un sport olympique dans les années à venir.

La 3e édition de la Coupe du Monde de footgolf se tiendra au golf Al Maaden de Marrakech, du 9 au 16 décembre 2018.