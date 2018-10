McGregor explique pourquoi il a perdu face à Nurmagomedov

Dans la foulée de leur combat, l'ancien champion du monde des arts martiaux mixtes de l'UFC Conor McGregor a reconnu que Khabib Nurmagomedov avait remporté les premier et deuxième rounds — ce dernier étant le «pire de sa carrière», de son propre aveu — et a reconnu une «erreur critique» commise au quatrième round, relate le portail MMA Fighting.

Au quatrième round, «j'ai fini par me retrouver dans une mauvaise position. (…) Je tente de reprendre ma position et me retrouve debout, le dos tourné à la barrière. Une position stable. Mais là, j'ai commis une erreur critique en renonçant à mon overhook [un corps à corps utilisé pour contrôler l'adversaire, ndlr] au moment crucial et en exposant ainsi mon dos à l'attaque, si bien que je me suis retrouvé battu de façon juste et équitable», a-t-il publié sur Instagram.

Quand un arbitre de boxe passe à deux doigts du KO (Vidéo)

L'Irlandais a également indiqué que c'était le coup de poing de Nurmagomedov au deuxième round qui avait changé la donne. D'autre part, McGregor a tenu à souligner qu'il aurait peut-être perdu le premier round du point de vue sportif, mais pas du point de vue du combat, puisque Nurmagomedov n'aurait alors pas contrôlé la situation.

Pour clore son message, McGregor donne aux fans un aperçu de ses projets à venir. Il a notamment confié qu'il envisageait de ne pas accepter immédiatement un deuxième combat contre Nurmagomedov.

«S'il n'y a pas de revanche tout de suite, pas de problème», indique McGregor. «Je vais affronter le prochain de la lignée. En tout cas, c'est toujours moi. À bientôt mes fans de combat, je vous aime tous.»

The Independent: le silence sur le racisme de McGregor a conduit à une bagarre scandaleuse

À Las Vegas le 6 octobre 2018, Khabib Nurmagomedov a défendu son titre de champion de l'UFC en remportant la victoire sur Conor McGregor au quatrième round par un étranglement arrière. Mais immédiatement après le combat, il a sauté hors de l'arène et déclenché une bagarre avec un représentant du camp adverse, Dillon Denis. Comme le sportif l'a expliqué lui-même plus tard, il a réagi de la sorte car il ne pouvait plus tolérer les insultes du membre du clan de McGregor.

Dans la foulée de sa victoire sur Conor McGregor le 6 octobre dernier, le champion de l'UFC Khabib Nurmagomedov a lancé un défi au boxeur américain Floyd Mayweather.

Précédemment le père de Khabib avait déclaré que pour une revanche de McGregor lui et son fils voudraient toucher «cinq fois plus que Conor».