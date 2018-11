Le premier Tour de Grande-Bretagne à la nage de l’Histoire (photos)

Ross Edgley, un sportif britannique âgé de 33 ans, est devenu le premier homme dans l'histoire à boucler le tour de Grande-Bretagne à la nage, ont rapporté les médias.

Après avoir quitté, le 1er juin, la station balnéaire de Margate, dans le sud-est de l'Angleterre, Ross a finalement terminé son périple, réalisé dans le sens des aiguilles d'une montre, ce dimanche. Tout au long de cet incroyable défi, il a été suivi par un bateau d'accompagnement, à bord duquel il se reposait et passait la nuit. En revanche, il n'a pas remis pied à terre depuis le début de l'épreuve.

Le sportif nageait jusqu'à douze heures par jour, y compris de nuit et a dû faire face à de nombreux obstacles, tels que des brûlures causées par des méduses et la morsure des eaux glacées.

Au 74e jour de cette épopée, Ross a battu le record de la plus longue nage en mer par étape. Depuis le début, le sportif a dépensé plus de 500.000 calories et, pour récupérer, il lui a fallu manger plus de 640 bananes.

Et une telle performance semble ne pas avoir modéré son enthousiasme dans sa quête d'exploits nautiques.

«Ça peut avoir l'air bizarre, mais je n'en ai pas marre du tout de nager. S'il est possible de faire le tour de Grande-Bretagne en nageant, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je suis ouvert à toutes les suggestions…», a-t-il déclaré, selon le Times.

Avec cet exploit, Ross s'offre une troisième inscription dans le livre Guinness des records. Il est ainsi déjà connu pour avoir grimpé l'équivalent du mont Everest à la corde en 19 heures, et couru un marathon en tractant une voiture pesant quelques 1,4 tonne.