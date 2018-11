La ravissante star du patinage russe Alina Zagitova établit un nouveau record (vidéo)

La patineuse russe Alina Zagitova, âgée de 16 ans, a obtenu ce vendredi la note de 80,78 points dans le programme court du Grand Prix Series à Moscou sur la musique de The Phantom of the Opera. Cette note lui a permis de se classer première à l'issue de ce premier programme et d'établir un record mondial.

Pourtant, la jeune prodige assure que les résultats ne comptent pas pour elle.

«Les notes et les places n'ont pas d'importance pour moi. Le plus important, c'est de patiner proprement, avec de l'âme et de montrer le maximum», a déclaré Alina Zagitova lors d'un point presse.

Alina Zagitova a déjà remporté le Grand Prix d'Helsinki de patinage artistique en début du mois de novembre en obtenant un total de 215,29 points. La finale du Grand Prix aura lieu début décembre à Vancouver, au Canada.

Deux autres patineurs russes, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, ont aussi établi, en couple, un nouveau record mondial le même jour. Ils ont obtenu la note de 78,47 points dans le programme court sur la musique de I Got You (I Feel Good) de James Brown.