Accusé de viol, Cristiano Ronaldo prive la Juventus de Turin d’une compétition aux USA

Suite à une accusation de viol portée à l’encontre de Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turin n’est plus autorisée à participer à l’International Champions Cup 2018 aux États-Unis, a indiqué The New York Times. Néanmoins, le club de foot prendra part à la version asiatique du tournoi.

La Juventus de Turin ne pourra pas participer à l'International Champions Cup aux États-Unis, informe The New York Times, parce que le leader de l'équipe, Cristiano Ronaldo, y est accusé de viol et risque d'être arrêté et emprisonné.

Les organisateurs du tournoi réunissant les plus grandes équipes mondiales de football ont décidé d'écarter la Juventus pour éviter tout risque que la vedette de l'équipe ne soit arrêtée par les autorités américaines, suite l'accusation de viol émanant d'une Américaine.

Âgée de 34 ans, Kathryn Mayorga, avait porté plainte pour viol contre le footballeur à Las Vegas. Selon sa version des faits, le sportif l'aurait agressée sexuellement en 2009 avant d'acheter son silence moyennant la somme de 375.000 euros. Ronaldo et ses avocats ont nié cette histoire à plusieurs reprises. Ronaldo l'a qualifiée de "fake news" dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Malgré l'annulation de la sélection de la Juventus du tournoi américain, elle participera à la version asiatique de cet événement annuel. Les équipes de Premier League , Tottenham Hotspur et Manchester United la rejoindront probablement en Chine et à Singapour, a souligné The New York Times.

Bien que la police n'ait pas encore trouvé de preuves du viol, selon la plainte déposée par Kathryn Mayorga, la vedette de foot a d'un autre côté été condamnée à presque deux ans de prison et à 19 millions d'euros d'amende pour avoir caché ses revenus en Espagne pendant plusieurs années. Selon la législation espagnole, il n'ira cependant pas en prison.