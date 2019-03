La sélection brésilienne de football reçoit un prix tout à fait unique (images)

La Coupe des neuf valeurs a été décernée à l’équipe nationale brésilienne par de jeunes ambassadeurs du Football pour l’Amitié venus du Portugal, de la Russie et de la France. De jeunes sportifs et de jeunes journalistes ont reconnu l’équipe brésilienne comme «la plus socialement responsable» parmi les 32 équipes nationales du Mondial 2018.

Au stade du Dragon à Porto, de jeunes ambassadeurs du Football pour l'Amitié, un programme social à destination des enfants organisé par Gazprom PJSC, ont remis vendredi le grand prix du programme, la Coupe des neuf valeurs, à l'équipe nationale brésilienne.

Les organisateurs de l'événement expliquent que de jeunes Ambassadeurs du Football pour l'Amitié — Swan Drame (13 ans, France), Catarina Barata (13 ans, Portugal), Miguel Borges (19 ans, Portugal) et Denis Aladev (13 ans, Russie) — se sont rendus à Porto pour assister à la cérémonie de remise du prix.

© Photo. Igor Tolchin La remise de la Coupe des neuf valeurs

L'équipe nationale de football du Brésil a été reconnue digne de la Coupe des neuf valeurs à l'issue du scrutin public, auquel ont participé de jeunes sportifs et de jeunes journalistes originaires de 211 pays et régions du monde. Les participants au Football pour l'Amitié ont reconnu l'équipe brésilienne comme la plus socialement responsable parmi les 32 équipes nationales de football qui avaient participé à la Coupe du monde de football de 2018 en Russie.

© Photo. Igor Tolchin La remise de la Coupe des neuf valeurs

© Sputnik . Alexey Filippov La sélection algérienne de football tente de convaincre un Français de jouer pour elle

La remise du trophée qui symbolise les neuf valeurs clés du Football pour l'Amitié — amitié, égalité, justice, santé, paix, loyauté, victoire, traditions et honneur — s'est déroulée à l'approche d'un match amical entre le Panama et le Brésil.

L'équipe nationale de football du Brésil est le cinquième détenteur de la Coupe des neuf valeurs. Depuis 2015, ce prix a été décerné aux clubs de football suivants: Barcelone (Espagne), Bayern Munich (Allemagne), Al-Wahda (Syrie) et Real Madrid (Espagne).

«Je suis très contente que le Football pour l'Amitié m'ait donné l'occasion de rencontrer les membres de l'équipe et de leur remettre en personne la Coupe des neuf valeurs! Je crois qu'on ne peut pas avoir du succès sans adhérer aux grandes valeurs universelles. Plus les gens à travers le monde en parlent et discutent et plus ils attirent l'attention là-dessus, meilleure sera notre vie. La Coupe des neuf valeurs symbolise pour les enfants du monde entier l'amitié, l'unité et une attitude responsable face à la société où nous vivons», a déclaré Catarina Barata, jeune participante au Football pour l'Amitié.

Le Football pour l'Amitié est un programme social à destination des enfants organisé par Gazprom PJSC depuis 2013. Les valeurs clés promues par les participants au Programme sont l'amitié, l'égalité, la justice, la santé, la paix, la loyauté, la victoire, les traditions et l'honneur. Au nombre des participants au Programme figurent de jeunes footballeurs (garçons et filles, y compris handicapés) ainsi que de jeunes journalistes qui couvrent les événements du Football pour l'Amitié dans l'Espace presse international pour enfants. Les finales de la Septième saison du Football pour l'Amitié se tiendront à Madrid du 28 mai au 2 juin.