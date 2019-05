Une bataille acharnée à la tour Eiffel: deux stars d’eSport s’affrontent sur FIFA 19

Corentin «Gotaga» Houssein et Kamet0, deux joueurs d’eSport français, ont amené le gaming à la tour Eiffel en y organisant ce mardi 7 mai un match sur FIFA 19, la simulation de football développée par EA Sports.

​Le match, dont le coup d’envoi a été donné à 20h00 heure de Paris, s'est tenu au premier étage du célèbre monument parisien. Il a opposé deux équipes de onze joueurs reconnus de la scène gaming en France: les MANE (Monsters And Nothing Else), dirigés par Gotaga le «French Monster», et l’équipe Kamet0.

​Diffusé en direct sur la chaîne Twitch de Gotaga, l’événement a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux et placé la tour Eiffel et le hashtag #GameofKorps en tête des tendances sur Twitter.

Y'a 110 000 personnes qui regardent 22 mecs jouer à des jeux videos, rien que ça c'est ouf mais en plus le stream à lieu sur la Tour Eiffel. Plus grand jour de l'histoire du gaming en France — Antonio (@snsjuve) 7 mai 2019

Gotaga vs kameto



Les twittos : pic.twitter.com/9cad8WgORS — Kodgy__ (@Kodgyondatrack) 7 mai 2019

L'équipe de Gotaga a fini par remporter le #GameofKorps.

​

J'suis pas un fan de FIFA mais regarder la #GameOfKorps avec @Gotaga c'est magnifique ! pic.twitter.com/s5MLGAW9op — TVserie/Anime/Cinema (@memnark2) 7 mai 2019

​Selon le journal L’Équipe, cette rencontre entre deux des personnalités les plus influentes de la scène eSport française était prévue de longue date. Tout est parti d'une plaisanterie. Pendant une session de streaming en direct entre Gotaga et Kamet0, les deux joueurs s'étaient promis de déterminer qui était le meilleur sur la simulation de football d'EA Sports.