La fondation caritative du Spartak Moscou va financer la prothèse d'un enfant irakien

«Les bonnes actions, comme le sport, n'ont pas de frontières. Notre jeune fondation apporte son aide aux enfants de différentes régions, nous avons la possibilité d'aider Qassim également et nous sommes prêts à prendre en charge les frais de sa prothèse. D'autant que les pronostics des médecins sont optimistes. Je suis certain que cette histoire saura motiver les nombreuses familles à travers le monde: des personnes prêtes à aider sont à proximité, il faut seulement être courageux, ouvert et n'avoir peur de rien.» C'est ce qu'a annoncé le président de la fondation caritative «Spartak for Kids» du club de foot Spartak Moscou, Andreï Fedoun.

Les meilleurs experts de l'Institut de recherche de chirurgie pédiatrique d'urgence et de traumatologie, et de l'Institut de chirurgie Vichnevski, ont mis au point un plan de soins pour la venue de Qassim en mai à Moscou et ont formulé un diagnostic optimiste: la pose de la prothèse est possible et ce, dans les plus brefs délais. C'est la représentation russe du célèbre fabricant de matériel orthopédique Otto Bock qui préparera la prothèse pour Qassim.

«La pose de la prothèse pourrait commencer dans deux ou trois semaines. Le plus important est que la question du financement a été réglée. Dès que les modalités nécessaires seront accomplies, nous pourrons commencer le travail sur la prothèse. Les perspectives sont rassurantes car le garçon est jeune et bien développé physiquement, et, surtout, il a de l'ambition. Il ne nous reste plus qu'à préparer le patient et à réaliser correctement la pose de la prothèse avec toutes les activités de rééducation nécessaires. Et la période de rétablissement nécessite la volonté de Qassim lui-même, sa détermination, sa disposition aux entraînements et de la patience. Je suis convaincu que notre résultat sera très bon», a déclaré Tigran Garibian, directeur général d'Otto Bock.

© Sputnik . Le Concours Andreï Stenine 2019 établit un nouveau record

Une seconde visite du garçon à Moscou est attendue en juin pour la pose de la prothèse. Des organisations publiques russes et des représentants de divers métiers et confessions ont activement contribué au sort de Qassim al-Qadim, 13 ans, dont le destin a été présenté à la Russie et au monde entier par une seule photo: le ministère russe des Affaires étrangères, qui a initié l'invitation de Qassim à Moscou, le groupe médiatique Rossiya Segodnya, organisateur du concours Andreï Stenine, qui a soutenu l'initiative du ministère des Affaires étrangères, la fondation caritative «Spartak pour les enfants» qui a offert au garçon le grand football et la possibilité de recevoir des soins, les principales institutions médicales russes et leurs dirigeants — le Pédiatre du monde Leonid Rochal et l'académicien Amiran Revichvili, chirurgien en chef du ministère de la Santé, la communauté musulmane et la Direction spirituelle des musulmans de Russie prêtes à apporter un soutien et une aide à Qassim et à sa famille pendant la pose de la prothèse à Moscou. Sans oublier tous ceux qui ont rendu inoubliable le séjour de Qassim à Moscou: le Grand cirque de Moscou avenue Vernadski et son directeur général Edgard Zapachny, le Comité paralympique de Russie, le Musée national des beaux-arts Pouchkine, le Musée de la Grande Guerre patriotique à Poklonnaïa Gora et bien d'autres.

L'histoire de cette image qui a remporté le concours de photojournalisme Andreï Stenine a prouvé que l'aide à ceux qui en ont besoin était toujours un thème d'actualité. Le photojournalisme ne pointe pas seulement les problèmes les plus importants de la société, mais aide également à les régler.

La fondation d'aide au développement de la science, de l'éducation, de la culture et du sport «Spartak for Kids» a été créée en juillet 2018, elle coopère avec l'hôpital municipal pédiatrique n°13 Filatov et aide les enfants souffrant de maladies de l'appareil locomoteur. «Spartak for Kids» est la première fondation officielle d'un club de football dans l'histoire de la Russie à exercer une activité caritative.