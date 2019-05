Le Brésilien Ronaldo se compare avec Mbappé et nomme son top 5 des meilleurs joueurs

La légende du football brésilien Ronaldo s’est comparé avec Kylian Mbappé et a exprimé son admiration pour le trésor national argentin, Lionel Messi, nommant ses cinq joueurs préférés au journal espagnol As.

Ronaldo, l'ancien international brésilien aujourd’hui à la retraite, a placé l’attaquant du PSG Kylian Mbappé dans son top 5 des meilleurs joueurs au monde dominé par Lionel Messi, a annoncé le journal espagnol As.

«Messi bien sûr, est le numéro un, c'est un talent qu'il nous faudra 20 ou 30 ans pour voir quelque chose de similaire. Nous avons beaucoup de choses en commun avec Mbappé, mais je n’ai jamais aimé les comparaisons», a indiqué Ronaldo.

L'ancien joueur de Barcelone et du Real Madrid a en outre apprécié les talents de Mohamed Salah , qui évolue au poste d'ailier droit au Liverpool FC, d’ Eden Hazard , qui devrait prochainement quitter le club londonien Chelsea et rejoindre le Real Madrid, ainsi que de l’attaquant du PSG Neymar.

Le président du Real Valladolid n’a toutefois pas évoqué le nom de Cristiano Ronaldo, surnommé «CR7», parmi les meilleurs ce qui pourrait signifier que Kylian Mbappé, nommé à la 5e place, l’aurait déjà dépassé.

«Il est rapide, il a d'excellentes habiletés devant le but, il frappe bien le ballon des deux jambes», a-t-il déclaré en parlant de Mbappé.

Pourtant, il avait déclaré à Sky Sports Italia que le nom du Portugais Cristiano Ronaldo ne pouvait pas «être oublié ou exclu».

«Messi me passionne vraiment en tant que joueur, il me fait rêver […], c’est un joueur très spécial. Mais Cristiano Ronaldo ne peut être oublié ni exclu, c’est un autre joueur spécial avec beaucoup de qualité et une incroyable force de caractère, ils me font rêver tous les deux», avait-il noté.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont longtemps été considérés comme les meilleurs joueurs du monde, chacun remportant cinq Ballon d’or avant que le Croate Luka Modric ne mette fin à leur règne en décrochant ce prix en 2018 à Paris.