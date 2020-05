Lance Armstrong avoue s’être dopé dès le début de sa carrière

Dans le cadre de sa série documentaire 30 for 30 lancée en 2009 pour célébrer les 30 ans de la chaîne avec 30 documentaires, ESPN diffusera le 24 mai et le 1er juin une rétrospective sur la carrière de Lance Armstrong, coureur américain déchu de ses sept victoires sur le Tour de France entre 1999 et 2005 et suspendu à vie, depuis 2012, pour s’être dopé.

Dans la bande-annonce de «Lance», le coureur joue cartes sur table: «Je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire ma vérité».

Dans un extrait publié par la chaîne, Lance Amstrong répond à une question sur l’âge auquel il s’est dopé pour la première fois. 21 ans, répond-il, soit en 1992, début de sa carrière professionnelle chez Motorola.

Sa propre décision

Il ajoute avoir eu recours à partir de 1995 aux services du docteur Michele Ferrari, exclu à vie, pour utiliser de l’EPO (érythropoïétine).

«Nous avions déjà essayé la cortisone, un carburant peu puissant, mais l’EPO était d’un tout autre niveau. Les avantages en termes de performances étaient si importants que le sport est passé d’un dopage assez léger, qui a toujours existé, à ce carburant de fusée. C’était la décision que nous devions prendre. J’en avais besoin et j’en ai pris. Ce fut toujours ma propre décision», assure-t-il.