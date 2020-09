«Force marocaine»: ce combattant MMA envoie son rival au tapis en moins de 2 minutes – vidéo

En une minute et 33 secondes, le Germano-Marocain Ottman Azaitar, surnommé Bulldozer, a dominé son adversaire Khama Worthy par KO pendant la soirée de l’UFC qui a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 septembre à Las Vegas.

Victoire remarquable: le combattant germano-marocain Ottman Azaitar a remporté la lutte face à Khama Worthy par KO dès le premier round en seulement 93 secondes, au cours de la soirée de l’UFC organisée dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas.

​Comme le montre une vidéo de ce combat, il assène un déluge de coups à son rival sans lui laisser le temps de réagir. Il le saisit ensuite et l’envoie au sol. Quelques nouveaux coups à la tête plus loin et l’arbitre met fin au combat.

«Force marocaine»

Sur Instagram, le combattant a remercié «tout le monde pour le soutien».

«Force marocaine. Heureux de tous vous informer que nous avons gagné par KO dans le premier round.»