Cristiano Ronaldo testé positif au coronavirus

Deux jours après le match de Ligue des nations entre la France et le Portugal, la Fédération portugaise de football a annoncé ce mardi 13 octobre que Cristiano Ronaldo avait contracté le Covid-19.

L'attaquant de la Juventus Turin a participé le 11 octobre au match contre les Bleus qui s’est terminé sur le score de 0:0. Il ne jouera pourtant pas le prochain match de l'équipe portugaise contre la Suède, prévu pour mercredi 14 octobre, précise un communiqué de la Fédération

La star mondiale du football n’a pas de symptômes et se trouve actuellement isolé, est-il précisé.

Résultat négatif pour le reste de l’équipe

Suite à la découverte du Covid-19 chez Ronaldo, les autres joueurs de l’équipe ont effectué ce mardi matin de nouveaux tests qui se sont tous avérés négatifs, détaille la note. Ils seront alors «à la disposition» de Fernando Santos, sélectionneur du Portugal, pour l'entraînement qui se tiendra cet après-midi dans le complexe sportif Cidade do Futebol.

Les Bleus n’ont pas non plus été épargnés par la maladie: quatre joueurs de l’équipe de France dont Paul Pogba et Kylian Mbappé ont été atteints par le Covid-19 fin août et début septembre respectivement.