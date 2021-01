McGregor assure avoir «une réponse pour détruire» Nurmagomedov

Plus de deux ans après la défaite que Khabib Nurmagomedov lui a infligée à Las Vegas, Conor McGregor cherche toujours à prendre sa revanche même si le Russe a déclaré avoir définitivement raccroché les gants après sa victoire sur Dustin Gaethje en octobre dernier.

«Je pense qu’il a peur de se battre avec moi. Ça c’est sûr. Mais je ne le blâme pas. Cette nuit-là [la nuit du combat à Las Vegas, ndlr]. Je me suis battu contre lui au meilleur de sa forme, lui, il s’est battu contre moi au pire de ma forme. Il le sait, je le sais, son équipe le sait. J’ai une réponse pour détruire cet homme. Il ne peut pas jeter de la poudre aux yeux de tout le monde si longtemps. C’est comme ça», a déclaré l’Irlandais dans une interview accordée à la chaîne américaine ESPN.

À la question à savoir s'il pensait que Khabib a pris sa retraite précisément parce qu'il ne voulait pas lui offrir l’opportunité d’une revanche, McGregor a non seulement répondu par l'affirmative, mais a ajouté que, d'après lui, Nurmagomedov évitait toute une série d'adversaires potentiels.

«Comment peut-on partir? Il y a tellement de grands combats à mener. Pensez à Diaz, à Ferguson, il y a tellement de combats sauvages, à Oliveira, à la revanche contre moi. Je pense que c’est simplement absurde de s’en aller», a-t-il listé.

Nurmagomedov quitte l’octogone

Le champion des poids légers de l’UFC, a annoncé son départ à la retraite le 24 octobre dernier, après avoir défendu son titre face à Justin Gaethje lors de l'UFC 254 à Abou Dhabi. Il a alors annoncé que c’était son dernier combat à l’UFC et qu’il ne reviendrait jamais dans l’octogone sans son père et entraîneur Abdulmanap Nurmagomedov qui est décédé trois mois avant, des suites du Covid-19. Il a précisé qu’il avait promis à sa mère de ne plus se battre à l’UFC et qu’il respecterait sa parole.