Le but spectaculaire du hockeyeur Alexandre Texier enflamme la Toile – vidéo

Face aux Florida Panthers, le hockeyeur Alexandre Texier des Colombus Blue Jackets a inscrit le tir au but de la victoire, créant la sensation. Une réalisation spectaculaire réussie à une seule main, glissant le palet entre les jambes du gardien.

​Le but n’est pas passé inaperçu. De nombreux internautes ont exprimé leur admiration:

«Quel…tir… au…but…d’Alexandre Texier, d’une main!», «Je regarde ce but depuis 2h... il est incroyable!!!».

QUEL... TIR... AU... BUT... d'Alexandre Texier 🇫🇷, d'une main !



Tir au but décisif du jeune attaquant français pour la victoire en fusillade de Columbus aux dépens des Panthers. #CBJ #NHLfr pic.twitter.com/eotibdnXtA — Nicolas Jacquet (@Nico_Jt_) January 29, 2021

J'ai fini à 05h30 le taff, je regarde ce but depuis 2h... il est incroyable !!! — Sushi 🍣 🏒 ☕ (@SKitoku) January 29, 2021

4 buts et 2 passes décisives

Le Grenoblois de 21 ans, formé aux Brûleurs de Loups, a inscrit 4 buts et réalisé 2 passes décisives en 8 matches. Il s’était déjà distingué deux jours plus tôt face aux Florida Panthers en inscrivant un but, mais le match s’était soldé par une défaite… aux tirs au but (3-4).